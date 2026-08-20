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20.08.2026 06:31:29
Bancorp 34 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bancorp 34 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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