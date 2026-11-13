Bancorp 34 legte Quartalsergebnis vor

Bancorp 34 hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bancorp 34 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at