05.11.2025 06:31:28
Bancorp 34 stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bancorp 34 hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Bancorp 34 einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,93 Prozent auf 13,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
