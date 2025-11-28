Bancorp Southern Indiana legte Quartalsergebnis vor

Bancorp Southern Indiana hat am 26.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,67 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,51 Prozent auf 8,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at