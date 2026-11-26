Bancorp Southern Indiana veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,93 USD gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 8,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at