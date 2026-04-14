Bancorp Southern Indiana: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bancorp Southern Indiana hat am 12.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bancorp Southern Indiana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,4 Millionen USD – ein Plus von 15,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bancorp Southern Indiana 7,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,13 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 67,77 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 62,84 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at