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30.06.2026 06:31:29
Bancorp Southern Indiana zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bancorp Southern Indiana hat am 29.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem EPS von 1,46 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bancorp Southern Indiana mit 1,46 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 8,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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