BANDAI NAMCO legte Quartalsergebnis vor

BANDAI NAMCO lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig wurden 2,21 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BANDAI NAMCO 1,88 Milliarden USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,720 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BANDAI NAMCO 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 8,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at