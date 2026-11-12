BANDAI NAMCO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BANDAI NAMCO hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,83 Prozent auf 2,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at