Bandhan Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bandhan Bank ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bandhan Bank die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 61,99 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,02 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 35,34 Milliarden INR geschätzt worden war.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,60 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 17,04 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bandhan Bank mit einem Umsatz von insgesamt 244,23 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 246,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -0,84 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,78 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 136,23 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at