Bandhan Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bandhan Bank hat am 22.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 61,22 Milliarden INR, gegenüber 65,75 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,88 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,95 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 35,89 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at