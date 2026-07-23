Bandhan Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bandhan Bank hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,34 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 62,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,57 INR sowie einem Umsatz von 35,34 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at