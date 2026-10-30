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30.10.2026 06:31:28
Bandhan Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bandhan Bank hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,86 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,58 Milliarden INR – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bandhan Bank 59,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,69 INR sowie einem Umsatz von 36,54 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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