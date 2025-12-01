Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|
01.12.2025 11:47:40
Bandmann neuer CEO bei Volkswagen Financial Services
DOW JONES--Der Autofinanzierer des Volkswagen-Konzerns bekommt einen neuen Vorstandschef. Anthony Bandmann wird zum 1. Januar den bisherigen CEO von Volkswagen Financial Services, Christian Dahlheim, nachfolgen, wie das Unternehmen in Braunschweig mitteilte. Dahlheim wechselt als CEO zur Pon Holdings, dem größten niederländischen Mobilitätsunternehmen der Niederlande, das unter anderem Fahrzeuge des VW-Konzerns importiert und vertreibt.
Bandmann ist seit vier Jahren Vorstand für Vertrieb und Marketing bei VW Financial Services.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 05:48 ET (10:48 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Shmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Volkswagen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.07.25
|Volkswagen-Aktie im Plus: VW steigert Auslieferungen in Q2 (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!