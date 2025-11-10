Bando Chemical Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bando Chemical Industries hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Bando Chemical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,43 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,13 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at