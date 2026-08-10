Bando Chemical Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bando Chemical Industries lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 63,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,21 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at