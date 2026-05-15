Bando Chemical Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bando Chemical Industries präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 83,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -64,430 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,17 Prozent auf 30,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 256,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Bando Chemical Industries ein EPS von 35,32 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bando Chemical Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,26 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 115,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at