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16.11.2026 06:31:29
Bando Chemical Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bando Chemical Industries hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 58,83 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bando Chemical Industries 52,43 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 32,55 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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