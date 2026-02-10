Bando Chemical Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bando Chemical Industries hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bando Chemical Industries 22,52 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bando Chemical Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at