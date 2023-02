Bandwidth A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bandwidth A hat am 23.02.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bandwidth A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 157,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 126,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Bandwidth A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,970 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 573,15 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 490,91 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,373 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 563,07 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at