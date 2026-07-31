Bandwidth A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bandwidth A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Bandwidth A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 180,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at