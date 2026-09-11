Bandwidt a Aktie
WKN DE: A2H7JF / ISIN: US05988J1034
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11.09.2026 14:28:01
Bandwidth Controller Sells 3,074 Shares as Stock Surges 239%
Devin M. Krupka, Controller, PAO at Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND), sold 3,074 shares of Class A Common Stock on Sept. 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($48.97); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($50.79).
Bandwidth is a mid-cap technology infrastructure provider headquartered in Raleigh, North Carolina, with approximately 1,100 employees. The company has demonstrated significant market momentum, with shares appreciating 238.6% over the past twelve months, reflecting strong investor confidence in the CPaaS market segment.
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