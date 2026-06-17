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18.06.2026 00:07:01
Bandwidth's General Counsel Dumped Over 90% of His Stock Holdings. Here's a Deeper Look at the Sale.
Richard Brandon Asbill, General Counsel of Bandwidth Inc. (NASDAQ:BAND), reported the direct sale of 29,214 shares of Common Stock in a series of open-market transactions valued at approximately $2.1 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($72.03); post-transaction value based on June 5, 2026 market close ($72.20).Bandwidth Inc. operates at scale within the U.S. cloud communications market, leveraging a robust CPaaS platform to enable seamless integration of voice and messaging into modern applications and services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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