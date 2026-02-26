|
BANESTES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
BANESTES hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,33 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 BRL je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BANESTES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,980 BRL beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,23 BRL je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 6,24 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte BANESTES 5,35 Milliarden BRL umgesetzt.
