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14.08.2026 06:31:29
Banestes präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Banestes hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,36 BRL gegenüber 0,020 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banestes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden BRL im Vergleich zu 1,52 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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