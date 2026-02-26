Banestes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banestes hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,340 BRL je Aktie vermeldet.

Banestes hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,980 BRL für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,24 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,35 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

