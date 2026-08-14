BANESTES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BANESTES lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,36 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BANESTES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 BRL in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BANESTES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden BRL im Vergleich zu 1,52 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at