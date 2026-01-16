Bang Olufsen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bang Olufsen ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bang Olufsen die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 DKK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bang Olufsen 675,0 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 701,0 Millionen DKK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at