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17.08.2026 06:31:29
Bang Overseas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bang Overseas hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 572,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 485,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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