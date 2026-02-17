|
Bang Overseas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bang Overseas lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 592,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 502,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.
