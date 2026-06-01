Bang Overseas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bang Overseas hat am 29.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bang Overseas 1,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 580,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bang Overseas einen Umsatz von 482,5 Millionen INR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,39 INR. Im Vorjahr waren -1,600 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,88 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,24 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at