Bangkok Airways: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Airways hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,50 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Airways einen Gewinn von 0,320 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Bangkok Airways im vergangenen Quartal 5,87 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bangkok Airways 5,94 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at