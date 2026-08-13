Bangkok Airways: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bangkok Airways präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,16 THB gegenüber 0,190 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,22 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bangkok Airways einen Umsatz von 5,13 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at