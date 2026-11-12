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12.11.2026 06:31:28
Bangkok Airways gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bangkok Airways hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 THB gegenüber 0,500 THB im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Bangkok Airways mit einem Umsatz von insgesamt 6,54 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,87 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 11,44 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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