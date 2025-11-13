Bangkok Airways öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Airways hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,320 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,87 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,94 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at