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14.05.2026 06:31:29
Bangkok Airways: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bangkok Airways äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Airways ein EPS von 0,800 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,10 Prozent auf 7,26 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,42 Milliarden THB gelegen.
Redaktion finanzen.at
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