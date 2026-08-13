Bangkok Airways: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bangkok Airways präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 THB gegenüber 0,190 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5,22 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,13 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at