Bangkok Airways: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bangkok Airways gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 THB, nach 0,800 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,26 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,42 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at