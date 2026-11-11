Bangkok Airways stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bangkok Airways hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,500 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bangkok Airways mit einem Umsatz von insgesamt 6,54 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,87 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 11,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at