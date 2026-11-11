Bangkok Airways stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bangkok Airways lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,64 THB. Im letzten Jahr hatte Bangkok Airways einen Gewinn von 0,500 THB je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bangkok Airways im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,54 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 5,87 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at