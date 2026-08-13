Bangkok Airways zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bangkok Airways ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bangkok Airways die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,16 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Airways 0,190 THB je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Bangkok Airways 5,22 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,13 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at