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11.11.2026 06:31:29
Bangkok Aviation Fuel Service gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bangkok Aviation Fuel Service präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte Bangkok Aviation Fuel Service ebenfalls ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 824,5 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 900,7 Millionen THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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