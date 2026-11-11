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11.11.2026 06:31:29
Bangkok Aviation Fuel Service: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bangkok Aviation Fuel Service hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 824,5 Millionen THB – eine Minderung von 8,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 900,7 Millionen THB eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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