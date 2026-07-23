23.07.2026 06:31:29

Bangkok Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bangkok Bank hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,98 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58,78 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 65,42 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,24 THB sowie einen Umsatz von 40,25 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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