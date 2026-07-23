Bangkok Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bangkok Bank hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,98 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 58,78 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 65,42 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 5,24 THB hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 40,25 Milliarden THB erwartet.

Redaktion finanzen.at