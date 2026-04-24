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24.04.2026 06:31:29
Bangkok Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bangkok Bank hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bangkok Bank 0,970 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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