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23.07.2026 06:31:29
Bangkok Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bangkok Bank stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,98 THB gegenüber 6,20 THB im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Bangkok Bank mit einem Umsatz von insgesamt 58,78 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 10,14 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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