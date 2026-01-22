Bangkok Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bangkok Bank hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 USD, nach 0,800 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,88 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,97 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bangkok Bank einen Umsatz von 7,56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at