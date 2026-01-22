Bangkok Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bangkok Bank hat am 20.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,06 THB, nach 5,45 THB im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 60,62 Milliarden THB, gegenüber 67,18 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,76 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,58 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 42,72 Milliarden THB geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 24,10 THB beziffert. Im Vorjahr hatten 23,69 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,16 Prozent auf 260,89 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 266,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,13 THB ausgegangen, während der Umsatz auf 180,58 Milliarden THB prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at