Bangkok Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bangkok Bank stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 4,97 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bangkok Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 7,22 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,70 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 67,60 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5,13 THB gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 40,05 Milliarden THB ausgegangen.

Redaktion finanzen.at